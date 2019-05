Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: 20-Jähriger tot in Dietzhölze aufgefunden

Polizei bittet um Mithilfe

Dillenburg (ots)

Dillenburg: 20-Jähriger tot in Dietzhölze aufgefunden / Polizei bittet um Mithilfe

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn-Dill - vom 29.04.2019, 16.41 Uhr

Nachdem am Samstagmorgen (27.04.2019) ein 18-jähriger Dillenburger tot aus der Dietzhölze geborgen wurde, bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Dillenburger in der Nacht von Donnerstag (25.04.2019) auf Freitag (26.04.2019) in der Kasseler Straße zu Tode kam. Zuletzt wurde er am Donnerstagabend, gegen 22.00 Uhr im Bereich des Herborner Bahnhofs gesehen. Die Ermittler rekonstruieren in diesem Zusammenhang den Zeitraum zwischen Donnerstagabend und dem frühen Freitagmorgen. Momentan ist nicht bekannt, wie er von Herborn nach Dillenburg kam und ob er alleine unterwegs war.

Der 18-Jährige war 175 cm groß und von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Arbeitshose der Marke "Engelbert Strauss" mit neongelben und neonorangefarbenen aufgesetzten Nähten, ein olivfarbenes Langarmshirt, eine grauweiß melierte Kapuzenjacke sowie schwarze Arbeitsschuhe.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den 18-Jährigen am Donnerstagabend (25.04.2019), ab etwa 22.00 Uhr gesehen? - Wem ist er im genannten Zeitraum in Herborn, auf dem Weg nach Dillenburg oder in Dillenburg aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

. Guido Rehr, Pressesprecher

