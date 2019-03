Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - PKW verstößt gegen Rechtsfahrgebot - Entgegenkommender Gülle-LKW landet im Graben

Celle (ots)

Gestern Nachmittag sorgte laut Zeugenaussagen ein nicht weit genug rechts fahrender PKW Mitsubishi dafür, dass ein entgegenkommender Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abkam und drohte umzukippen. Die 55 Jahre alte Autofahrerin befuhr die Straße "Heinhof" aus Richtung Vorwerk kommend. Der LKW kam ihr entgegen. Weil die Straße sehr eng war, verlangsamte der 31-Jährige LKW-Fahrer seine Fahrt und fuhr so weit wie möglich nach rechts. Die Autofahrerin sei jedoch kein Stück ausgewichen, so dass der LKW-Fahrer noch weiter nach rechts fuhr und in den Graben rutschte. Die Fahrerin des Mitsubishi habe sich noch nach dem Gesundheitszustand des Mannes erkundigt und sei dann weitergefahren. Der LKW musste aufwendig durch ein Abschleppunternehmen mit zwei Kränen geborgen werden. Die unangenehm riechende Ladung wurde umgepumpt. Die Polizei ermittelte die Autofahrerin kurze Zeit später. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

