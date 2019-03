Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Landkreis Celle - Nach Entbindung toten Säugling im Auto aufgefunden Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18.03.2019

Celle (ots)

Im Fall des in Lachendorf im Landkreis Celle in einem Auto tot unter dem Fahrersitz aufgefundenen Säuglings hat die Mutter die Aussage bei der Polizei verweigert. Sie wird inzwischen anwaltlich beraten. Ihr Ehemann machte von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung steht noch aus. Erfahrungsgemäß werden die in Auftrag gegebenen Untersuchungen einige Zeit in Anspruch nehmen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern in dieser Sache an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

