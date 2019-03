Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Einbrecher im Supermarkt

Celle (ots)

Heute Morgen um 06.20 Uhr entdeckten Angestellte, dass in einen Lebensmittel-Discounter in der Sudermannstraße eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten in der vergangenen Nacht die automatische Glasschiebetür am Eingang aufgehebelt und sich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Vorraum Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Im Bereich der Kassen brachen sie zielgerichtet Zigarettenträger auf und entwendeten zahlreiche Tabakwaren in noch unbekannter Stückzahl. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise von Zeugen, die letzte Nacht in Hambühren verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietze zu melden unter der Rufnummer 05146/5000921.

