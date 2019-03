Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Kind von Auto angefahren

Celle (ots)

Beim Einbiegen von der Ackerstraße in die Bahnhofstraße übersah heute Morgen eine 32 Jahre alte Nissan-Fahrerin ein von rechts kommendes 9-Jähriges Kind auf dem Fahrrad. Bei dem Zusammenprall verletzte sich das Kind an Hand und Bein und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

