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FW-E: Nachbarschaftliche Hilfe nach schwerem Straßenbahnunfall in Gelsenkirchen - Feuerwehr Essen unterstützt mit Spezialkräften

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Essen/Gelsenkirchen, 06.08.2026, 13:00 Uhr (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Straßenbahnen in Gelsenkirchen unterstützte die Feuerwehr Essen im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe mit Spezialkomponenten die Einsatzmaßnahmen vor Ort. Bereits gestern Nachmittag kam es in Gelsenkirchen zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Straßenbahnen, bei dem zahlreiche Menschen verletzt wurden. Zur Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte wurde durch die Feuerwehr Essen eine ÜMANVS-Komponente alarmiert. Die ÜMANVS-Komponente (nachbarschaftliche Soforthilfe bei einem Massenanfall von Verletzten) ist eine aus dem Regelrettungsdienst sofort einsatzbereite Komponente zur Versorgung und dem Transport von exponierten Personen und besteht aus zwei Rettungstransportwagen, einem Krankentransportwagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug. Im weiteren Einsatzverlauf wurde gegen 16:00 Uhr zusätzlich der Rüstzug der Feuerwehr Essen mit dem Feuerwehrkran, dem Rüstwagen-Kran sowie einem Führungsdienst zur Unterstützung nach Gelsenkirchen angefordert. Die beiden Straßenbahnen waren durch den Zusammenstoß erheblich deformiert. Für die Bergung mussten die Fahrzeuge zunächst aufwendig vorbereitet und anschließend auf speziellen Rollwagen umgesetzt werden. Hierzu waren umfangreiche technische Hilfeleistungsmaßnahmen erforderlich. Unter anderem kamen Schneidbrenner zum Einsatz, um Teile des massiv verformten Fahrzeugrahmens abzutrennen sowie Greifzüge, um die verformten Drehgestelle wieder in die richtige Position zu bringen. Anschließend konnten die Straßenbahnen mithilfe des Feuerwehrkrans angehoben und für den weiteren Abtransport auf die Rollwagen gehoben werden. In enger Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften der Feuerwehr Gelsenkirchen konnte der technisch anspruchsvolle Einsatz nach rund sechs Stunden erfolgreich abgeschlossen werden. Zur Berichterstattung über den Unfallhergang sowie die originären Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr Gelsenkirchen wird auf die entsprechende Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen verwiesen. Die Feuerwehr Essen unterstützte die Feuerwehr Gelsenkirchen mit 14 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen.

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