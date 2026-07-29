Feuerwehr Essen

FW-E: Erneut Feuer auf Balkon - keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Essen-Werden, Huffmannstraße, 28.07.2026, 19:51 Uhr (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Essen zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Huffmannstraße im Essener Stadtteil Werden alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses sichtbar.

Zunächst war unklar, ob sich noch Personen im Gebäude befanden. Ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Essen, der sich zufällig in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle aufhielt, konnte die Lage bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte erkunden. Er konnte sicherstellen, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude verlassen hatten.

Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf einem Balkon an der Gebäuderückseite im zweiten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen war. Die Flammen hatten bereits auf den angrenzenden Balkon sowie den darunterliegenden Balkon übergegriffen.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr von außen ein. Parallel kontrollierten weitere Einsatzkräfte die betroffenen Wohnungen sowie die Treppenräume auf eine mögliche Rauchausbreitung. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Die drei betroffenen Wohnungen blieben bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Essen-Werden sowie der Rettungsdienst der Stadt Essen. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell