Feuerwehr Essen

FW-E: Person aus der Ruhr gerettet - Umfangreicher Wasserrettungseinsatz in Steele

Essen-Steele, 03.08.2026, 17:35 Uhr (ots)

Am heutigen Montagnachmittag (03.08.) wurde die Feuerwehr Essen um 17:35 Uhr durch mehrere Anrufende über den Notruf 112 darüber informiert, dass in der Ruhr, in Höhe des Steeler Freibades, eine Person beim Schwimmen untergegangen und nicht wieder an die Wasseroberfläche zurückgekehrt sei.

Aufgrund des Meldebildes alarmierte die Leitstelle umgehend ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Neben Kräften mehrerer Feuerwachen der Berufsfeuerwehr wurden die Tauchergruppe, mehrere Rettungsboote, der Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Essen-Steele und Essen-Burgaltendorf zur Einsatzstelle entsandt. Ebenfalls wurde die DLRG Essen als Partner der Feuerwehr in der Wasserrettung alarmiert.

Dank der unmittelbaren Nähe der Feuerwache Steele trafen die ersten Einsatzkräfte bereits rund vier Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle ein und leiteten unverzüglich die Rettungsmaßnahmen ein.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte ein zufällig anwesender Bürger das Geschehen beobachtet und war sofort ins Wasser gegangen, um der untergegangenen Person zu helfen. Gleichzeitig konnte ein Kanufahrer, der sich auf der Ruhr befand und den Vorfall ebenfalls beobachtet hatte, den Einsatzkräften die genaue Unglücksstelle zeigen. Dadurch konnte die Suchstelle schnell eingegrenzt werden. Die Person wurde kurze Zeit später durch die Besatzung eines Rettungsbootes der Feuerwehr aus dem Wasser gerettet und an Land gebracht.

Dort übernahm der Rettungsdienst unmittelbar die medizinische Versorgung und leitete umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Anschließend wurde die Person unter notärztlicher Begleitung bodengebunden in ein Essener Krankenhaus transportiert.

Zur Unterstützung der Suchmaßnahmen aus der Luft wurde frühzeitig ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildtechnik angefordert. Zusätzlich stand ein Rettungshubschrauber für einen möglichen Transport bereit, kam jedoch nicht mehr zum Einsatz, da der Transport des Patienten in ein Krankenhaus auf dem Landweg erfolgte.

Der Einsatz der Feuerwehr Essen dauerte rund eine Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell