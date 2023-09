Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Friseurgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Kleiststraße

12.09.2023, 02.45 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in ein Friseurgeschäft in der Kleiststraße in Wolfsburg ein und entwendeten Bargeld.

Der Notruf der Polizei wurde verständigt, nachdem die Alarmanlage in dem Friseurgeschäft ausgelöst hatte. Obwohl die Polizeibeamten zeitnah am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Nach bisherigen Ermittlungen warfen die Täter einen zuvor in der Nähe herausgehobenen Gullideckel in die Eingangstür des Geschäftes, um sich Zutritt zu verschaffen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere kleine Spardosen mit Inhalt, bevor sie unerkannt entkommen konnten.

Da das Einwerfen der Glasscherbe erheblichen Lärm gemacht haben muss, hoffen die Ermittler, dass es Zeugen zu der Tat gibt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen im Vorfeld verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-46460 zu melden.

