POL-WOB: 89-Jähriger schiebt VW Golf auf VW Polo - 5 Verletzte

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Berliner Ring 03.08.2022, 09.30 Uhr - 15.30 Uhr Unbekannte sind im Laufe des Mittwochs in ein Wohnmobil welches auf einem Parkplatz am Berliner Ring stand eingebrochen. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Der in den Niederlanden zugelassene Camper war von seinen Besitzern auf dem Parkplatz P2, dem sogenannten Camperparkplatz am Berliner Ring, Höhe Tor Ost abgestellt und ...

