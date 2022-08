POL-WOB: VW T5 Multivan entwendet - 22.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kaufhof 31.07.2022, 23.00 Uhr - 01.08.2022, 07.25 Uhr In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Gebrauchtwarengeschäft in der Straße Kaufhof eingebrochen. Da die Kneipenmeile am Sonntag geöffnet ist gehen die Beamten davon aus, dass sich die Tat zwischen Sonntagabend 23.00 Uhr und Montagmorgen 07.25 Uhr ereignete. Ein Zeuge hatte ...

