POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 21. November 2021:

Sachbeschädigung an Pkw

Freitag, 19.11.2021, 19:00 - 21:00 Uhr 38312 Börßum, Achim, Am Hellebach

Bislang unbekannte/r Täter/in zerkratzte im Tatzeitraum einen in der Straße Am Hellebach, 38312 Börßum, abgestellten Pkw, VW T-Roc, "silber", an der linken Ecke des Fahrzeughecks, mit einem spitzen Gegenstand.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Trunkenheit im Verkehr

Sonntag, 21.11.2021, 01:24 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Saffeweg

Am frühen Sonntagmorgen, 21.11.2021, gg. 01:30 Uhr, fiel der Besatzung eines Funkstreifenwagens eine Radfahrerin auf. Diese kam vor den Beamten zu Fall. Sie stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss Samstag, 20.11.2021, 21:15 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Ludwig-Richter-Straße

Am Samstagabend, 20.11.2021, um 21:15Uhr, kontrollierten Beamte des PK Wolfenbüttel einen E-Scooter-Fahrer auf Grund seines auffälligen Verhaltens. Hierbei stellten sie Alkohol.- und Drogenbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,0 Promille, ein Drogenvortest reagierte ebenfalls positiv. Des Weiteren wurde festgestellt, dass für den E-Scooter die vorgeschriebene Versicherung nicht abgeschlossen war.

Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Grober Unfug

Sonntag, 21.11.2021, 01:50 - 02:15Uhr 38304 Wolfenbüttel, Goslarsche Straße

Bislang unbekannte Täter warfen am Sonntagmorgen, in der Zeit von 01:50 Uhr bis 02:15 Uhr, ein mobiles Toilettenhäuschen um, wodurch der Gehweg und die Fahrbahn stark verunreinigt wurden.

Hinweise auf die Verursacher bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

