Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kind läuft auf Fahrbahn und wird vom PKW erfasst

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Schäferkamp 21.05.2019, 15.10 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Straße Schäferkamp. Nach Angaben von Beteiligten und Zeugen befuhr gegen 15.10 Uhr ein 54 Jahre alter Fahrzeugführer aus Helmstedt mit seinem Daimler Chrysler den Schäferkamp in Richtung Bruchweg. Aufgrund seitlich am Fahrbahnrand abgestellter Fahrzeuge, musste er verkehrsbedingt halten. Als ein entgegenkommendes Fahrzeug ihn passiert hatte, fuhr er an den abgestellten Fahrzeugen vorbei. In diesem Moment lief ein 13 Jahre altes Kind scheinbar ohne auf den Verkehr zu achten zwischen den am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Fahrzeug des 54-Jährigen. Hierbei zog sich das Kind schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum gebracht. Der Sachschaden an dem Pkw dürfte sich auf etwa 700 Euro belaufen.

