POL-DH: +++ Syke - Zeugin nach Ladendiebstahl gesucht +++

Diepholz (ots) - Die Polizei Syke sucht eine Zeugin, welche am Dienstag, 04.12.2018, zwischen 17 und 17:30 Uhr bei dem Lederwarenspezialisten La Flèche in der Hauptstraße eingekauft hat. Zu dieser Zeit kam es in dem Geschäft zu einem Diebstahl einer hochwertigen Tasche. Die Zeugin, welche sich zu dieser Zeit von der Ladenbesitzerin beraten ließ, wird gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter 04242 969 147 oder 04242 969 0 zu melden.

