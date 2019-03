Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft

Hopsten (ots)

Unbekannte Täter hebelten die rückwärtige Tür zu einem Geschäft in der Bunten Straße auf und drangen so in das Gebäude ein. Die Einbrecher entwendeten aus den Geschäftsräumen mehrere Kettensägen der Marke Stihl. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die in der Zeit von Samstag (09.03.), 18.00 Uhr bis Sonntagmorgen, 08.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

