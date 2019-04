Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sechsjähriges Kind nach Unfall schwerverletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 17.04.2019, gegen 17.50 Uhr, ist ein Kind in Bulmke-Hüllen angefahren und verletzt worden. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen war auf der Straße Auf dem Graskamp in Richtung Wanner Straße unterwegs. Plötzlich lief der sechsjährige Junge auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 27-Jährige reagierte sofort mit einer Vollbremsung, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

