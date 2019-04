Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksamer Zeuge stellt Diebe auf frischer Tat

Gelsenkirchen (ots)

Das ist ein Erfolg: Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen, 16.04.2019, auf der Kronenstraße in Bismarck zwei Männer vorläufig festgenommen, nachdem einer der Beiden eine Garage geöffnet und durchsucht hatte, während der andere "Schmiere" stand. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 01.00 Uhr am Morgen die Beamten alarmiert, nachdem ihm die beiden Tatverdächtigen zuvor durch ihr Verhalten aufgefallen waren. So konnten die Beamten die beiden 34 und 26 Jahre alten Gelsenkirchener vor Ort stellen. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Polizisten unter anderem Werkzeug, einen Teleskopschlagstock und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Auch die Fahrräder, mit denen die beiden unterwegs waren, stellten die Beamten sicher. Da beide über keinen festen Wohnsitz verfügen, nahmen die Beamten sie vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam.

