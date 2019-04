Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer ohne Führerschein und Zulassung flüchtet vor Streifenwagen - eine Festnahme

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen der Streife bemerkten Polizeibeamte am Montag, 15.04.2019, zwei Personen auf der Kurt-Schumacher-Straße, die auf einem Kleinkraftrad ohne amtliches Kennzeichen unterwegs waren. Als sie den Roller in Höhe der Uferstraße gegen 22:40 Uhr kontrollieren wollten, missachtete der 19-jährige Fahrer die Anhaltezeichen des Funkstreifenwagens, beschleunigte und flüchtete in Richtung Innenstadt. Er ignorierte den Streifenwagen, der ihm nun mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn folgte. Bei der Flucht über unterschiedliche, innerstädtische Straßen, fuhr der Rollerfahrer mehrfach über den Gehweg und über Rotlicht zeigende Ampeln. Auf der Zeppelinallee kollidierte er mit einem neben ihm fahrenden Streifenwagen und stürzte. Dabei zog sich seine 18-jährige Sozia leichte Verletzungen zu, die die Essenerin ambulant in einem örtlichen Krankenhaus behandeln lassen musste. Der 19-Jährige setzte nach dem Sturz seine Flucht zu Fuß fort, er konnte kurze Zeit später auf der Wittekindstraße durch Polizeibeamte eingeholt werden, die ihn vorläufig festnahmen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad des 19-Jährigen nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Außerdem war der Essener nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegenüber den kontrollierenden Beamten gab er zudem an, dass er im Laufe des Tages Betäubungsmittel konsumiert habe. Ein Arzt entnahm ihm im Gewahrsam eine Blutprobe. Zudem stellte sich bei der Überprüfung des Esseners heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht, weil er nach einem Hafturlaub nicht in die Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt war. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

