Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Täter nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Männer sind am Montag, 15.04.2019, gegen 20.38 Uhr, durch Polizeibeamte an der Schalker Straße/Königstraße nach einem räuberischen Diebstahl aus einem Pkw festgenommen worden. Ein 62-jähriger Gelsenkirchener hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Königstraße in Schalke geparkt. Als er gegen 20.30 Uhr zu seinem Wagen ging, sah er einen unbekannten Mann auf dem Beifahrersitz seines Autos - die Fensterscheibe der Fahrertür war eingeschlagen. Eine zweite männliche Person befand sich außerhalb am Fahrzeug. Als der 62-Jährige sich seinem Fahrzeug näherte, gingen die Täter auf ihn zu und bedrohten den Geschädigten. Dann flüchtete das Duo mit einem erbeuteten Navigationsgerät in Richtung Musiktheater. Die beiden Tatverdächtigen, ein 43- und 35-Jähriger aus Gelsenkirchen, konnten durch die Polizei in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

