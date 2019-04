Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebe stehlen vier Motorroller aus Garage - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Vier Motorroller sind in der Zeit vom späten Sonntagabend, 14.04.2019, bis zum Montagmittag, 15.04.2019, aus einer Garage in Schalke-Nord gestohlen worden. Erst gegen 13 Uhr am Montag bemerkte der 22-jährige Eigentümer, dass das Garagentor an der Uechtingstraße aufgehebelt worden war und die nicht zugelassenen Roller verschwunden waren. Der Hertener hatte die Fahrzeuge der Hersteller Piaggio, Peugeot, Explorer und TGB gebraucht erworben und sie mitsamt der Zündschlüssel in der Garage abgestellt. Bei zweien wurden auch die Zulassungsbescheinigungen entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden, die in der Zeit von 22 Uhr am Sonntag bis 13 Uhr am Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zum Sachverhalt bzw. zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8212 (KK 22) oder -8240 (K-Wache).

