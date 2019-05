Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bildungseinrichtung - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Am Bötschenberg 20.05.2019, 22.00 Uhr - 21.05.2019, 06.00 Uhr

Zu einem Einbruch in die politische Bildungsstätte der Stadt Helmstedt in der Straße Am Bötschenberg kam es zwischen Montagabend 22.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.00 Uhr. Dabei erbeuteten die Täter aus einem verschlossenen Behältnis die Kaffeekasse der Angestellten in einer Gesamtsumme von ca. 30 Euro. Der angerichtete Schaden dürfte dabei wesentlich höher sein. Ein Mitarbeiter der Einrichtung hatte am frühen Dienstagmorgen die Tat bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Nach ersten Ermittlungsergebnissen begaben sich die Täter an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam das Schloss einer Nebeneingangstür und gelangten so ins Innere des Gebäudes. In einem Büro wurde ein Aktenschrank wahrscheinlich auf der Suche nach Bargeld durchwühlt und die Kaffeekasse entwendet. Danach entschwanden die Unbekannten unerkannt. Die Polizei bitte Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich bei den Ermittlern im Polizeikommissariat Helmstedt zu melden. Rufnummer 05351/521-0.

