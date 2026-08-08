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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 08.08.2026 für den Bereich Salzgitter-Bad

38259 Salzgitter-Bad (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer

Zeit: 08.08.2026, 00.05 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Erikastraße 53 Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Mülltonne sowie ein Trampolin in Brand gesetzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 70,00 Euro. Bereits in den zurückliegenden Wochen kam es mehrfach zu Vorfällen in der o.a. Straße, wobei Müllcontainer angezündet wurden. Hinweise bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Tel.-Nr. 05341/825-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter (Ehlers, PHK)
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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