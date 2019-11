Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.11.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Polizei sucht den Unfallverursacher und ist auf Zeugenhinweise angewiesen.

Salzgitter, Lebenstedt, Marienbruchstraße, 29.10.2019, 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein in einer Parkbucht abgestellter schwarzer VW Golf offensichtlich beim Rangieren durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit, da auf Grund der Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden kann, dass Zeugen diesen Unfall beobachtet haben könnten. Am geparkten Fahrzeug konnten erhebliche Beschädigungen, insbesondere am linken vorderen Kotflügel, festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell