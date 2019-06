Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 16.06.2019

Peine (ots)

Keyless-Go-System überlistet

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, 14.06.19, auf Samstag, 15.06.19, offenbar die Verriegelung eines VW Tiguan sowie eines VW Golf im Kreitenkamp in Neubrück, überlistet. Die Pkw waren mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Dieses System erlaubt dem Fahrer, das Fahrzeug ohne aktive Benutzung eines Schlüssels zu entriegeln. Leider kommt es bei diesen Systemen immer wieder zur Manipulation durch Autodiebe. Zu Diebstählen kam es in diesem aber Fall nicht. Dennoch wurden die Ablagen und Fächer im Fahrzeugraum nach möglichem Diebesgut durchsucht. Die Polizei Peine warnt daher Halter von Fahrzeugen mit Keyless-Go oder ähnlichen Systemen, die Fahrzeugschlüssel mit dem Transponder nicht unbeaufsichtigt oder in der Nähe des Hauseinganges abzulegen. Schirmen Sie die Transponder, z.B. mit RFID-Blockern, ab.

Flüchtiger Ladendieb stieß Mitarbeiterin des Netto-Discounters zur Seite

Am Samstag, dem 15.06.2019, kam es gegen 12:00 Uhr beim Netto-Marken-Discount in Lengede, Vallstedter Weg 95a, zu einem Ladendiebstahl von Lebensmitteln. Als eine Mitarbeiterin den Tatverdächtigen ansprach, stieß dieser die Frau zur Seite und flüchtete anschließend mit der Beute aus dem Discounter. Die Mitarbeiterin wurde hierbei leicht verletzt. Die Polizei Peine ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls. Der unbekannte männliche Täter soll ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder der Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Peine, unter der Telefonnummer 05171/999-0, zu melden.

