POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 11. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Halchter: Mofafahrer bei Unfall leicht verletzt

Sonntag, 09.06.2019, gegen 17:10 Uhr

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Halchter, Harzburger Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Mofafahrer leicht verletzt worden ist. Demnach fuhr der 17-Jährige vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen PKW auf, welcher vor der dortigen, Rotlicht zeigenden Ampelanlage angehalten hatte. Er stürzte dann zu Boden, verletzte sich hierbei und musste mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht werden. Am Mofa und am Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4500,-- Euro.

