Wolfenbüttel (ots) - 1. Trunkenheit im Verkehr Wolfenbüttel, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Sa., 07.07.18, gegen 04.10 Uhr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 23jähriger Fahrradfahrer aus Salzgitter auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt.

2. Verkehrsunfallflucht Wolfenbüttel, Am Alten Tore, Ecke Stobenstraße Fr., 06.07.18, zwischen 14.40 Uhr und 15.55 Uhr Zur o. a. Zeit stellte eine 61jährige Frau aus Wolfenbüttel ihr Fahrrad am Beginn der Fußgängerzone ab, um einkaufen zu gehen. Als sie nach dem Einkauf zurückkam, stellte sie fest, dass ihr Fahrrad stark beschädigt war. Der Alu-Rahmen war eingeknickt. Vermutlich ist ein Kraftfahrzeug beim Rangieren gegen das Fahrrad gefahren. Anschließend entfernte sich die Person, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann setze sich bitte mit der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 in Verbindung.

