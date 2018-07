Salzgitter (ots) - Salzgitter: Reifen zerstochen

Mittwoch, 04.07.2018, 21:30 Uhr, bis Donnerstag, 05.07.2018, 08:15 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zerstach ein bislang unbekannter Täter alle vier Reifen eines zum Parken in Salzgitter, Stadtweg, abgestellten VW Up. Der Schaden wird auf rund 450,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897 -0.

Salzgitter: Leergutlager aufgebrochen und leere Getränkekisten entwendet

Mittwoch, 04.07.2018, 23:30 Uhr, bis Donnerstag, 05.07.2018, 05:40 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Außenlager für Getränkeleergut eines Einkaufcenters in der Konrad-Adenauer-Straße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus dem Lager 23 leere Getränkekisten im Wert von zirka 80,-- Euro entwendet. Hinweise: 05341 / 1897 -0.

Salzgitter: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 05.07.2018, gegen 08:40 Uhr

Ein 77-jähriger Autofahrer übersah am Donnerstagmorgen vermutlich aufgrund der Blen-dung durch die Sonne beim Abbiegen von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in den Kurt-Schumacher-Ring eine bevorrechtigte 55-jährige Radfahrerin, die dort unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

