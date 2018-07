Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Diebstahl

Dienstag, 03.07.2018, zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr

Am Dienstag, zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein unverschlossenes Haus in der Kleinen Breiten trotz der Anwesenheit der Bewohner unbemerkt. Aus dem Haus wurde eine vorgefundene Geldbörse mit Inhalt entwendet. Der Schaden wird auf rund 100,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 /933-0.

Schöppenstedt: PKW Aufbruch scheiterte

Mittwoch, 04.07.2018, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 05.07.2018, 15:00 Uhr

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag versuchte ein bislang unbekannter Täter die Fahrertür eines zum Parken abgestellten Audi A6 aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte jedoch offensichtlich, ein Eindringen in den PKW fand nicht statt. Der blaue Audi war in Schöppenstedt, Allumer Brücke, zum Parken abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500,-- Euro geschätzt.

Wolfenbüttel: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 05.07.2018, gegen 15:45 Uhr

Beim Einbiegen von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in die Lindener Straße übersah am Donnerstagnachmittag vermutlich aus Unachtsamkeit eine 34-jährige Autofahrerin einen bevorrechtigten Radfahrer, der auf der Lindener Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der 27-jährige Radler zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

