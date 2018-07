POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.07.2018

Peine (ots) - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Am Donnerstag, um 15:50 Uhr, kam es auf der B 494 zwischen den Ortschaften Hofschwicheldt und Rosenthal zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger PKW Fahrer aus Peine kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Grabenkante und kam schließlich auf einem Stoppelfeld zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,80 Promille. Dem glücklicherweise nur leicht verletzten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Fahrzeug des 63-jährigen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

