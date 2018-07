Salzgitter (ots) - Salzgitter Lebenstedt: PKW Diebstahl

Mittwoch, 04.07.2018, zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr, einen in der Straße Zur Gowiese abgestellten blauen Audi A 3. Der Wert des 10 Jahre alten Autos wird auf rund 4000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Baddeckenstedt: landwirtschaftliche Geräte aus Scheune entwendet

Montag, 02.07.2018, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 03.07.2018, 14:30 Uhr

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag gelangten unbekannte Täter in eine Scheune einer Gärtnerei an der Landesstraße 670 (Baddeckenstedt). Aus der Scheune wurden verschiedene Werkzeuge und Teile landwirtschaftlicher Geräte entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf zirka 8000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897 -0.

Salzgitter Gebhardshagen: Streit endete mit Haft

Mittwoch, 04.07.2018, gegen 18:30 Uhr

Am Mittwochabend gerieten in Salzgitter Gebhardshagen, Reichenberger Straße, vor dem dortigen Einkaufcenter, zwei Männer, 27 und 34 Jahre alt, vermutlich aus nichtigen Gründen in Streit. Im weiteren Verlauf soll es dann zu einer Bedrohung und einer Beleidigung gekommen sein. Die hinzugerufene Streife der Polizei konnte den Streit beenden. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 34-jährigen Mann ein Haftbefehl bestand. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen die Kontrahenten wurden zudem verschiedene Strafverfahren eingeleitet.

