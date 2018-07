POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 07.07.2018

Salzgitter (ots) - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Salzgitter Engelnstedt, Ludwig-Erhardt-Straße, Freitag, 06.07.2018, ca. 23:30 h In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein Ford Focus auf, der mit deutlich verringerter Geschwindigkeit die Ludwig-Erhard-Straße stadteinwärts fuhr. Da die Beamten auch das Fahren von leichten "Schlangenlinien" bemerkten, entschlossen sie sich zu einer Kontrolle. Hierbei stellten sie eine leichte Alkoholbeinflussung von 0,33 Promille bei dem 32-jährigen Autofahrer fest. Weiter gab es nach Durchführung einer Urinprobe Hinweise auf eine Beeinflussung durch Kokain. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Sachbeschädigung durch Feuer

Salzgitter Lebenstedt, Neißestraße, Freitag, 06.07.2018, 22:00 h

Zu einem Feuer an einem Verbindungsweg zwischen Neißestraße und Rudolf-Harbig-Straße wurden die Beamten am Freitag gegen 22:00 Uhr gerufen. Vor Ort war eine Holzbrücke in Brand geraten, welche bereits von Mitarbeitern der Feuerwehr gelöscht wurde. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde gemeinsam festgestellt, dass nicht die langanhaltende Trockenheit und eine Selbstentzündung zum Feuer geführt hatte. Vielmehr wurde das Feuer unterhalb der Brücke gelegt. Bei Hinweisen informieren sie bitte die Polizei unter Telefon 05341 / 1897-0.

