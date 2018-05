Goslar (ots) - Randalierer beschäftigt die Polizei

Am gestrigen Montag Nachmittag erhielt die Polizei Bad Harzburg während eines "Walpurgisumzuges" auf der Herzog-Wilhelm-Straße mehrere Hinweise, dass eine männliche Person herum randalieren und Passanten beleidigen soll. Weiter sollte die Person in Begleitung eines kleinen Hundes sein und diesen anschreien und "grob" hinter sich herziehen. Dabei sei sogar von Misshandlungen des Tieres berichtet worden. Die eingesetzte Streife konnte dann den 54- jährigen Bad Harzburger sofort ausmachen und ansprechen. Auch hier wurden die Beamten mehrfach und lautstark "durchbeleidigt". Aus diesem Grund wurde der Verursacher zur Dienststelle nach Bad Harzburg verbracht. Der mitgeführte Hund wurde aus gefahrenabwehrenden Gründen dem Tierheim überführt. Eine gesonderte Anzeige wurde diesbzgl. gefertigt.

Auf der Dienststelle angekommen wurde der Randalierer zunehmend aggressiver. Ein zwischenzeitlich durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Aufgrund der Gesamtumstände sollte der 54- Jährige daher dem Gewahrsam in Goslar zugeführt werden, um so auszunüchtern und weitere Straftaten zu verhindern. Beim erforderlichen Anlegen der Handfesseln für den Transport leistete er dann Widerstand gegen die Beamten. Zur Verfahrenssicherung musste daher anschließend noch eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt durchgeführt werden. Anschließend klagte er über Schmerzen, eine ärztliche Untersuchung lehnte er jedoch vehement ab.

Im späteren Verlauf erfolgte dennoch eine Versorgung. Allerdings wurde auch der hinzugerufene Rettungssanitäter mehrfach von dem eigentlich zu Behandelnden beleidigt. Nun erwarten den 54- Jährigen diverse Strafverfahren u.a. auch wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Weiter zeigte er sich als Hundehalter ungeeignet, so dass auch hier noch entsprechende Veranlassungen seitens der Polizei getroffen werden.

Die Hinweisgeber und auch mögliche, weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter Rufnummer 05322-911 110 in Verbindung zu setzten.

Festzunehmender widersetzt sich der Polizei:

Ein per Haftbefehl ausgeschriebener Mann wurde durch eine Funkstreife an seiner Wohnanschrift in Bad Harzburg aufgesucht. Der 47- jähriger Bad Harzburger verhielt sich zunächst kooperativ, jedoch änderte er kurz vor Verlassen der Wohnung seine Meinung und wollte den Beamten nicht mehr folgen. Anschließend widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen, so dass eine Fesselung erfolgen musste, um so die Festnahme zu ermöglichen. Erst danach konnte der 47-Jährige zur Durchführung der entsprechenden Folgemaßnahmen der Dienststelle zugeführt werden.

Vandalismus Teil 1

In der Nacht zum 1. Mai beschädigten zur Zeit unbekannte Täter in einem Container einen SB- Terminal eines Geldinstitutes auf der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg. Dabei wurde der Terminal durch Vandalismus nicht unerheblich beschädigt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich nochmal mit der Polizei unter Rufnummer 05322-911 110 zu melden.

Vandalismus Teil 2

Bislang unbekannte Täter beschmierten mit Graffiti die Fassade einer Garagenrückwand auf der Breiten Straße in Bad Harzburg. Die Tatzeit dürfte zwischen Samstag, den 28.04.18, 18 Uhr und Sonntag ,den 29.04.18, 20:00 Uhr liegen. Auch hier nimmt die Polizei Bad Harzburg mögliche Hinweise unter der Rufnummer 05322-911 110 entgegen.

i.A: Faulborn, PHK ; PK Bad Harzburg Tel. 05322-91111-0

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell