POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel von Freitag, 06.07.2018

Salzgitter (ots) - Sexualstraftäter stellt sich

Freitag, 06.07.2018, 11.00 Uhr 38226 Salzgitter (-Lebenstedt), Joachim-Campe-Straße 21

In der Salzgitter-Zeitung vom 04.07.2018 wurde mit einem Foto ein Mann gesucht, der im Verdacht steht, in den letzten 9 Monaten in Salzgitter-Lebenstedt mehrere Prostituierte in ihren Arbeitswohnungen sexuell genötigt und in einem Fall sogar vergewaltigt zu haben. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung stellte sich am Freitag, 06.07.2018, gegen 11.00 Uhr der gesuchte Mann im Begleitung seines Rechtsanwaltes bei der Polizei in Salzgitter. Bei dem Mann handelt es sich um einen 25-jährigen Einwohner aus Salzgitter-Lebenstedt. Zur Sache selbst äußerte sich der 25-Jährige nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Mann noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der ein U-Haftbefehl erließ. Weitere Presseauskünfte erfolgen ausschließlich über die Pressestelle der STA Braunschweig.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK M. Freytag

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell