Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 16.06.2023 bis 17.06.2023

Goslar (ots)

Tankbetrug mit entwendeten Kennzeichenschildern. Am 16.06.2023, gegen 13:25 Uhr, befuhr ein Mercedes Kombi in Schwarz, besetzt mit einer Person das Gelände einer Tankstelle in der Herzog-Julius-Straße in Bad Harzburg. Am Fahrzeug befanden sich Kennzeichenschilder aus dem Landkreis Börde. Der Pkw wurde durch den Fahrzeuginsassen betankt. Anschließend entfernte sich dieser, ohne den Dieselkraftstoff zu bezahlen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass die verwendeten Kennzeichenschilder von einem Skoda Fabia in Bad Harzburg entwendet wurden. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Harzburg (Tel.: 05322/911110) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person. Am 16.06.2023, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Goslarer mit einem Audi die Bundesstraße 6 aus Bad Harzburg kommend in Fahrtrichtung Goslar. Auf regennasser Fahrbahn verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt nach links von der Fahrbahn ab, touchiert die Mittelschutzplanke und anschließend einen Sattelzug, der auf dem Hauptfahrstreifen die B6 befuhr. Durch den Unfall verletzte sich der Goslarer leicht und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Die Bundesstraße musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten für eine Stunde in Fahrtrichtung Goslar gesperrt werden. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Sachschäden an beiden Fahrzeugen und der Schutzplanke liegen geschätzt bei ca. 55.000 Euro.

i.A. Frischemeier, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell