POL-GS: Goslarer Zivilcouragekampagne ehrt Alltagshelden am Tag der Kriminalitätsopfer

Goslar (ots) - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Am 21.03.2023, wurde durch eine 21-jährige Seesenerin ein sog. "unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" angezeigt. Am 18.03.2023 (15:00 Uhr) habe sie ihren PKW in der Talstraße in Seesen in Höhe der Hausnummer 73 abgestellt und am 20.03.2023 gegen 19:00 Uhr die Beschädigung am PKW festgestellt. Der PKW der ...

mehr