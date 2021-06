Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort:

Am Montag, den 07.06.2021, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den zum Parken abgestellten Pkw VW Caddy, Farbe Blau, in der Bismarckstraße in Höhe Nr. 1. Trotz des entstandenen Schadens entfernte sich der Verursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden am Caddy beläuft sich geschätzt auf ca. 1500,- Euro. Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Bad Harzburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell