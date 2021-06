Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 08.06.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Im Zeitraum Samstag, 05.06.2021, und Montag, 07.06.2021, ist es zu einer Sachbeschädigung an einem in der Straße An der Landesbahn in Seesen abgestellten Fahrzeug gekommen. Der bzw. die Täter gelangten in den Innenraum des Fahrzeuges. Hier wurde die Motorhaube und die Tankklappe entriegelt. Aus dem Innenraum des Fahrzeuges wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl Kennzeichenschilder

Im Zeitraum Mittwoch, 02.06.2021, und Samstag, 05.06.2021, wurden von einem in der Mittelstraße in Seesen abgestellten Fahrzeug das vordere und das hintere Kennzeichenschild entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

