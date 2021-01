Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 14.01.2021

Goslar (ots)

Unfall mit leichtverletzter Person

Am Mi., 13.01.2021, 17.15 Uhr, befährt eine 42-jährige Frau aus Kassel mit ihrem Pkw VW Golf die Braunschweiger Str. in Langelsheim, stadteinwärts. Aus bisher unbekannten Gründen kommt sie nach rechs von der Fahrbahn ab, überfährt einen Chausseebaum, durchbricht danach einen Grundstückszaun incl. Hecke und kommt in einem Vorgarten zum Stehen. Die Fahrerin wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca 8500 Euro.

Umweltgefährdende Abfallentsorgung

Im Oktober kaufte ein 48-jähriger Mann aus Halberstadt einen Pkw Opel Corsa in Wolfshagen. Nachdem er offensichtl. einige Teile ausbaute, ließ er den Pkw mit diversen Betriebsstoffen wie Motor- und Getriebeöl, Bremsflüssigkeit usw, als Abfall zurück. Die Polizei hat jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

