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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Gifhorn (ots)

Am Freitag, 7. August 2026, ca. 09:35 Uhr, wird er Polizei Gifhorn ein Verkehrsunfall in Gifhorn, Kreisverkehr am Calberlaher Damm gemeldet. An diesem Verkehrsunfall soll ein Pkw Mercedes sowie eine Fahrradfahrerin beteiligt sein. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass eine Radfahrerin mit starken Gesichtsverletzungen neben ihrem Fahrrad saß. Eine Befragung war auf Grund der Behandlung sowie der anschließenden Einlieferung in das Gifhorner Klinikum nicht möglich.

Der Pkw Fahrer konnte ebenfalls keine Angaben zu einem möglichen Zusammenstoß geben, wonach die Unfallursache derzeit nicht feststeht.

Zeugen werden dementsprechend gebeten sich bei der Polizei Gifhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
i.A.Fromhage, PHK
Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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