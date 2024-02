Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stoppt Fahrten unter Alkoholeinfluss

LK Gifhorn (ots)

Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden nach Fahrten unter Alkoholeinfluss in dieser Woche eingeleitet. In der Nacht zum heutigen Freitag befanden sich zwei Beamte der Polizei Gifhorn auf einer Streifenfahrt in Schönewörde. Gegen 00:40 Uhr wurden sie auf einen Volkswagen Crafter aufmerksam, der von einer Nebenstraße auf die Hauptstraße bog und sofort wieder in eine andere Nebenstraße fuhr. Bei der Kontrolle im Querkamp bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in dem Fahrzeug. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,16 Promille. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. In Rötgesbüttel wurden kurz zuvor, gegen Mitternacht, zwei Beamte der Polizei Meine auf einen Volkswagen Golf aufmerksam. Die anschließende Kontrolle fand in der Dorfstraße in Ribbesbüttel statt. Auch bei diesem Autofahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt, eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,84 Promille. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Mittwoch, gegen 22:45 Uhr, erhielt die Polizei Gifhorn den Hinweis auf eine weitere unerlaubte Fahrt. Die entsprechende Kontrolle fand in Osloß, Alte Bergstraße statt. Der 30-jährige Fahrer eines Volkswagen Polo, er war nicht im Besitz der Fahrerlaubnis, war alkoholisiert, das Messgerät zeigte 0,52 Promille als Ergebnis. Ebenfalls am Mittwoch, gegen 13:20 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei Wesendorf die unsichere Fahrweise des Skoda Fabia vor ihm. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Skoda von der Bundesstraße 4 auf die Landesstraße 286 in Richtung Wesendorf. Dort fand auch die Kontrolle des 85-jährigen Fahrers statt. Hier zeigte das Messgerät für den Atemalkohol 1,59 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell