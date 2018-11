POL-GF: Verkehrsunfall aufgrund Alkoholbeeinflussung

Steinhorst (ots) - Am Samstag kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Groß Oesingen und Steinhorst. Ein 35-jähriger Transporterfahrer kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen zwei Bäume. Dabei wurde der 30-jährige Beifahrer in dem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren Steinhorst, Groß Oesingen und Wahrenholz wurde der schwer verletzte Beifahrer unter Einsatz von schwerem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen. Nach dem Unfall hatte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort entfernt und konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in Steinhorst angetroffen werden. Der Grund seiner Flucht dürfte seine Alkoholkonzentration von 1,5 Promille gewesen sein. Er selbst hat sich bei dem Unfall nur leicht verletzt. Fahrer uind Beifahrer wohnen in Lehrte. Am Transporter ist Totalschaden entstanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

PHK Brunken-Bruns

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell