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Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer

Paderborn (ots)

(mh) Ein Fahrradfahrer hat sich am Donnerstagabend, 23. Juli, bei einem Alleinunfall auf der Borchener Straße in Paderborn schwere Verletzungen zugezogen.

Der 51-Jährige war gegen 21.05 Uhr stadteinwärts unterwegs. Möglicherweise aufgrund von Alkoholkonsums verlor er gegenüber einer Tankstelle das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den Mann, der keinen Fahrradhelm trug, in ein Paderborner Krankenhaus. Wegen des Verdachts des Alkoholkonsums wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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