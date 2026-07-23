Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Anhänger - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 19. Juli, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli, 11.00 Uhr, in Anhänger, die am Stedener Feld in Paderborn abgestellt waren, eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten Türen sowie Fenster, um in die Anhänger zu gelangen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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