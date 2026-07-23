POL-PB: Einbrüche in Anhänger - Polizei sucht Zeugen
Paderborn (ots)
(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 19. Juli, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli, 11.00 Uhr, in Anhänger, die am Stedener Feld in Paderborn abgestellt waren, eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Einbrecher beschädigten Türen sowie Fenster, um in die Anhänger zu gelangen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell