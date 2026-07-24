PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Diebstahl von Kupferrohren gesucht

Delbrück (ots)

(md) Unbekannte stahlen am Mittwoch, 22. Juli, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr Kupferrohre an einer Grundschule an der Graf-Sporck-Straße in Delbrück und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Dem Hausmeister fiel am Mittwochmorgen auf, dass Unbekannte mehrere Regenrinnen entfernt hatten und er informierte die Polizei. Der oder die Täter hatten mehrere Meter Rohr und Blitzableiterstangen rund um das Gebäude herausgeschnitten und waren in unbekannte Richtung geflohen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 11:18

    POL-PB: Container in Marienloh aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (cr) Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 21. Juli, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli, 06.15 Uhr, zwei Container auf dem Grundstück eines Bauernhofs an der Detmolder Straße in Paderborn-Marienloh auf. Danach flohen sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter stellte am Mittwochmorgen die durchtrennten Vorhängeschlösser an den ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 09:42

    POL-PB: Einbrüche in Anhänger - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 19. Juli, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli, 11.00 Uhr, in Anhänger, die am Stedener Feld in Paderborn abgestellt waren, eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher beschädigten Türen sowie Fenster, um in die Anhänger zu gelangen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 09:39

    POL-PB: Radler bei Alleinunfall schwer verletzt

    Büren (ots) - (md) Am Mittwoch, 22. Juli, zog sich ein 37 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Alleinfall am frühen Abend am Kapellenberg in Büren schwere Verletzungen zu. Der Mann war gegen 17.00 Uhr auf dem Fahrradweg auf dem Kapellenberg in Fahrtrichtung Büren unterwegs. Dabei wollte er auf Höhe Am Funkturm an einer Baustellenabsperrung vorbeifahren, kam vom Fahrradweg ab und stürzte in den Straßengraben. Bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren