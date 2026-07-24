Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Diebstahl von Kupferrohren gesucht

Delbrück (ots)

(md) Unbekannte stahlen am Mittwoch, 22. Juli, zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr Kupferrohre an einer Grundschule an der Graf-Sporck-Straße in Delbrück und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Dem Hausmeister fiel am Mittwochmorgen auf, dass Unbekannte mehrere Regenrinnen entfernt hatten und er informierte die Polizei. Der oder die Täter hatten mehrere Meter Rohr und Blitzableiterstangen rund um das Gebäude herausgeschnitten und waren in unbekannte Richtung geflohen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

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