Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH

RKiSH: Rezertifizierung gelungen: RKiSH hält ihre Qualitätsstandards weiterhin hoch

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Pinneberg (ots)

Rund zwei Jahre nach der erfolgreichen Erstzertifizierung der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH im Rahmen der Qualitätsmanagement-Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein ist nun die Rezertifizierung mit Bravour gelungen. Jan Osnabrügge, stellvertretender Geschäftsführer, der das Zertifikat entgegennahm, freute sich, dass der RKiSH ein sehr weit entwickeltes und wirksam implementiertes Qualitätsmanagementsystem bescheinigt wurde.

Die Qualitätsmanagement-Richtlinie ist im Rettungsdienstgesetz von Schleswig-Holstein verankert und wird nach strengen Prüfkatalogen zertifiziert. Die Richtlinie lehnt sich an die DIN EN ISO 9001 an, ist jedoch speziell auf den operativen Rettungsdienst ausgerichtet und wird von der Koordinierungsstelle Rettungsdienst des SH-Landkreistag und des Städteverbandes für zwei Jahre verliehen.

Die RKiSH war 2023 landesweit unter den ersten Rettungsdiensten, die das Zertifikat erhalten hatten. Zwei Jahre später im Herbst 2025 erfolgte erneut die Überprüfung der erforderlichen Standards durch ein externes Auditorenteam unter der Leitung von Arne Krüger, Berufsfeuerwehr Kiel. Für die RKiSH war dies ein herausfordernder Zeitpunkt, da der Wechsel der Geschäftsführung erst wenige Wochen zuvor vollzogen war und sich viele Strukturen im Umbruch befanden. Auditor Arne Krüger lobte die vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit, die trotz des Umbruchs im Unternehmen im gesamten Auditprozess stattgefunden hätte und hob den insgesamt hohen Reifegrad des Unternehmens hervor.

Christoph Burk von der Koordinierungsstelle unterstrich den Gedanken, dass erfolgreiches Qualitätsmanagement im Rettungsdienst "nicht nur das Überreichen von Pokalen für Erfolge ist, sondern auch Fehlern in Form von Pokalen Raum bieten muss, damit sie sichtbar bleiben, um daraus zu lernen und besser zu werden."

Jens Parey als Leiter der Stabsstelle Qualitätsmanagement bei der RKiSH bestätigte, dass ein strukturiertes und institutionalisiertes Qualitätsmanagement mittlerweile zur "DNA der RKiSH" gehöre und die Mitarbeitenden bereits beim Onboarding so mitgenommen würden, dass Qualitätsmanagement vom ersten Tag an konsequent gelebt werde und kein Mehraufwand für die Belegschaft bedeute.

Besonders hervorgehoben wurde in dem Auditbericht die mitarbeiterzentrierte Führungskultur, die die Interessen der Mitarbeitenden konsequent in den Vordergrund stelle und ein modernes, zukunftsorientiertes Unternehmensbild präge. Außerdem ist auch die wissenschaftliche Ausarbeitung zur Prognose der Einsatzzahlen bis zum Jahr 2040 als Leuchtturmprojekt sehr positiv aufgefallen. Gelobt wurde, dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse bereits in strategische Unternehmensentscheidungen einbezogen werden. Natürlich gab das Auditorenteam in seinem Bericht auch Verbesserungsempfehlungen und kritische Hinweise, die von der RKiSH dankbar angenommen wurden.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass die erfolgreiche Rezertifizierung keine Selbstverständlichkeit darstelle, denn der definierte Standard im Land Schleswig-Holstein sei im bundesweiten Vergleich sehr hoch. Umso mehr freuen wir uns über diesen Erfolg und das gute Gefühl als Rettungsdienstunternehmen für unsere Mitarbeitenden und unsere Patienten höchste Qualitätsstandards zu erfüllen.

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