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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Kindergarten eingebrochen

Dillstädt (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Montagabend, 18:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 05:50 Uhr, gewaltsam in einen Kindergarten in der Straße "Am Sportplatz" in Dillstädt ein. Die Unbekannten entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Lebensmittel, eine Tablettasche sowie einen Ordner und flüchteten anschließend unbemerkt. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0182525/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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