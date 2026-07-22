LPI-SHL: In Kindergarten eingebrochen

Suhl (ots) - Ein 18-Jähriger betrat Dienstagabend einen Einkaufsmarkt in der Straße "Senfte" in Suhl. Er befüllte einen Beutel mit Waren und packte weitere Sachen in seine Kleidung. Zwei Zeugen beobachteten den Mann und informierten die Mitarbeiter des Marktes. Im Büro reagierte der Täter aggressiv - er bespuckte die Zeugen und versuchte sie zu schlagen und beißen. Bei der Durchsuchung kamen in seiner Bekleidung Waren im Wert von etwa 25 Euro zum Vorschein. Da er sich ...

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