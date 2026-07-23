Polizei Paderborn

POL-PB: Radler bei Alleinunfall schwer verletzt

Büren (ots)

(md) Am Mittwoch, 22. Juli, zog sich ein 37 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Alleinfall am frühen Abend am Kapellenberg in Büren schwere Verletzungen zu. Der Mann war gegen 17.00 Uhr auf dem Fahrradweg auf dem Kapellenberg in Fahrtrichtung Büren unterwegs. Dabei wollte er auf Höhe Am Funkturm an einer Baustellenabsperrung vorbeifahren, kam vom Fahrradweg ab und stürzte in den Straßengraben.

Bei Eintreffen der Polizei behandelte den Mann bereits ein Team eines Rettungswagens und brachte ihn schwerverletzt in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell