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POL-PB: Umzug: Die Polizeiwache Delbrück ist ab Montag in der Oststraße 36 zu finden

POL-PB: Umzug: Die Polizeiwache Delbrück ist ab Montag in der Oststraße 36 zu finden
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Delbrück (ots)

(CK) - Ab Montag, 29. Juni, finden Bürgerinnen und Bürger die Polizeiwache Delbrück an der Oststraße 36.

Der Auszug aus den alten Räumlichkeiten an der Südstraße 39 hat stattgefunden, so dass der Wachbetrieb mit Beginn der neuen Woche im Neubau an der Oststraße stattfindet.

In dringend Fällen erreichen Sie Ihre Polizei über den Polizeiruf 110.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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