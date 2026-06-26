POL-PB: Umzug: Die Polizeiwache Delbrück ist ab Montag in der Oststraße 36 zu finden
Delbrück (ots)
(CK) - Ab Montag, 29. Juni, finden Bürgerinnen und Bürger die Polizeiwache Delbrück an der Oststraße 36.
Der Auszug aus den alten Räumlichkeiten an der Südstraße 39 hat stattgefunden, so dass der Wachbetrieb mit Beginn der neuen Woche im Neubau an der Oststraße stattfindet.
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