Polizei Paderborn

POL-PB: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwalt Paderborn und der Polizei Paderborn: Untersuchungshaft für mutmaßlichen Brandstifter

Paderborn (ots)

(md) Der Haftrichter hat Untersuchungshaft für einen 61 Jahren alten, polizeibekannten Mann angeordnet, dem in Paderborn der Brand in einem Fitnessstudio zur Last gelegt wird (vgl. Pressebericht vom 16.06.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6295428).

Es handelt sich um einen 61 Jahre alten Deutschen aus Halle an der Saale ohne festen Wohnsitz.

Die Ermittlungen, ob der Beschuldigte noch für weitere Brände im Paderborner Innenstadtbereich verantwortlich ist, dauern an.

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