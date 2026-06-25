PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwalt Paderborn und der Polizei Paderborn: Untersuchungshaft für mutmaßlichen Brandstifter

Paderborn (ots)

(md) Der Haftrichter hat Untersuchungshaft für einen 61 Jahren alten, polizeibekannten Mann angeordnet, dem in Paderborn der Brand in einem Fitnessstudio zur Last gelegt wird (vgl. Pressebericht vom 16.06.: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6295428).

Es handelt sich um einen 61 Jahre alten Deutschen aus Halle an der Saale ohne festen Wohnsitz.

Die Ermittlungen, ob der Beschuldigte noch für weitere Brände im Paderborner Innenstadtbereich verantwortlich ist, dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 09:02

    POL-PB: Zeugen zu Diebstahl an Ackerschleppern gesucht

    Delbrück (ots) - (md) Zwischen Dienstag, 23. Juni und Mittwoch, 24. Juni kam es zwischen 22.50 Uhr und 5.00 Uhr in Delbrück-Westenholz an der Westenholzener Straße und in Delbrück-Hagen an der Hagener Straße zum Diebstahl von technischen Komponenten an Ackerschleppern mit hohem Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Unbekannte gingen in Delbrück-Hagen in einer Halle die Fahrzeuge zwischen 23. Juni, 23.00 Uhr und 24. ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 09:35

    POL-PB: Warnung vor Telefonbetrug durch Schockanrufe - Täter machen erneut Beute

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Erneut kam es im Kreis Paderborn zu einem so genannten "Schockanruf"; bei dem von einem Senior ein hoher Geldbetrag erbeutet wurde. Am Montagabend, 22. Juni, rief ein angeblicher Polizist den 74 Jahre alten Mann zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr von insgesamt drei Telefonnummern auf seinem Festnetz an. Er behauptete, die Tochter habe einen ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 09:45

    POL-PB: Abbiegeunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

    Paderborn-Sande (ots) - (mh) Bei einem Abbiegeunfall auf der Sander Straße in Paderborn-Sande hat sich am Montagabend, 22. Juni, ein Mann auf einem Kleinkraftrad schwere Verletzungen zugezogen. Die 46-jährige Fahrerin eines Ford Grand bog gegen 19.00 Uhr aus der Zufahrt eines Wassersportgeländes nach links in Richtung Elsen ab. Dabei stieß sie mit dem vorfahrtsberechtigten 21-Jährigen auf dem Kleinkraftrad zusammen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren