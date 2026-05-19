Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzte Motorradfahrerin bei Alleinunfall

Bad Lippspringe (ots)

(md) Am Dienstag, 19. Mai verletzte sich gegen 2.26 Uhr eine 24 Jahre alte Motorradfahrerin in Bad Lippspringe bei einem Alleinunfall schwer.

Die junge Frau befuhr mit ihrer Kawasaki die Savignystraße in Fahrrichtung Bielefelder Straße. Aus ungeklärter Ursache rutschte sie mit der Maschine weg und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer und kam mit dem Rettungswagen in eine Paderborner Klinik.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

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